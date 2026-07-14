Broj poginulih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

Beta pre 50 minuta

Broj poginulih u velikom požaru u muzičkom baru u Bangkoku u Tajlandu povećao se na 30, objavili su danas zvaničnici.

Više od 70 osoba je u bolnici, od kojih je njih 24 u kritičnom stanju, saopštili su gradski zvančnici.

Požar u baru Rong Bir Na Ladprao, izbio je kasno uveče u nedelju u severnom delu glavnog grada Tajlanda. Vatrogascima je trebalo pola sata da ga savladaju, a radi se o najsmrtonosnijem požaru u gradu u poslednjih 17 godina.

Bar - pivnica tvrdio je da može da primi čak 600 osoba. Nije poznato koliko je bilo prisutno u nedelju uveče.

U toku je istraga o požaru i da li je bar poštovao bezbednosne propise. Većina poginulih pronađeni su zarobljeni u kupatilima bez prozora gde su možda pokušali da pobegnu od vatre, saopštila je policija.

(Beta, 14.07.2026)