Đurić: SAD donele odluku o početku strateškog dijaloga sa Srbijom, prva sesija u petak

Beta pre 2 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić objavio je danas da je u SAD doneta odluka o otpočijanju strateškog dijaloga sa Srbijom, i nazvao to jednom od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

"Prvi put u istoriji, Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva“, rekao je Đurić za Radio-televiziju Srbije (RTS) i dodao da će prva sesija dijaloga biti održana u petak u Vašingtonu.

Rekao je da to znači da admijnistracija predsednika Donalda Trampa šalje snažnu poruku ne samo prema Srbiji i njenoj administraciji i narodu već i prema američkim institucijama da je Srbija doživljena kao partner i kao prijateljska zemlja.

Ukazao je da se na tome radilo mnogo godina i što je u profesionalnom smislu jedna od ozbiljnih dostignuća za sve srpske diplomate, za vladu i dodao da je predsednik države Aleksandar Vučić godinama podržavao napore da se unaprede odnosi sa SAD.

Đurić je rekao da će na poziv državnog sekretara SAD Marka Rubija danas otputovati u Vašington, gde će u četvrtak učestvovati na jednom samitu ali da je događaj u petak "zaista diplomatska istorija u odnosima Srbije i SAD", izrazivši uverenje da će i ekonomija i građani i međunarodni položaj Srbije time biti dodatno osnaženi.

"Ovo je stavljanje Srbije u potuno drugu grupu zemalja po kvalitetu i nivou odnosa. Srbija danas dolazi u situaciju u kojoj nije bila ni velika Jugoslavija da bude zvanično prepoznata kao jedan od strateških partnera SAD", rekao je Đurić.

Ocenio je da je to srpski nacionalni interes, da je važno za Kosovo gde se oslanja na zaštitu srpskog naroda, za Republiku Srpsku, da je značajno i za ekonomiju jer daje signal investitorima.

"Neko vreme odnosa sa SAD, iz prošlosti, ostavljamo za nama, okrećemo jedno novo poglavlje u kome sigurno neće sve uvek biti sretno ni šareno ni idealno kao što je u odnosu između bilo koje dve zemlje,ali sada smo u jednom novom nivou odnosa", rekao je Đurić.

Naveo je da uvek postoje među državama različita osetljiva pitanja, ukazujući da je Srbija zemlja koja vodi samostalnu politiku, izrazivši uverenje da takva politika daje najbolji rezultat za građane i nailazi na poštovanje čak i kod onih spolja koji se ne slažu. Đurić je dodao da administracija predsednika Trampa ovom odlukom o strateškom dijalogu pokazuje da poštuje samostalni kurs Srbije.

Đurić je dodao da će sa njim u Vašingtonu u petak biti i predstavnici više ministarstava - energetike, odbrane, prosvete, nauke i tehnologije, i rekao da se očekuju "sjajne objave iz Vašingtona" ali da ne želi sada baš sve da oktriva.

"Dakle, vrlo važni odnsi za našu energetiku, znamo da nam je to važno u ovom periodu, izveštavaćeo o svemu kako se sastanci odvijaju", rekao je Đurić.

(Beta, 14.07.2026)