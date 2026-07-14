MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje zbog opasnosti od požara na otvorenom

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na građane da, usled veoma toplog i suvog vremena, koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom, budu oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena i ne pale travu i nisko rastinje.

Dodali su da, ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Takođe su apelovali na sve građane da ne pale travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, kao i da ne lože vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, što je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara. 

"Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara", naveo je MUP.

(Beta, 14.07.2026)

Povezane vesti »

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje - zbog opasnosti od požara na otvorenom

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje - zbog opasnosti od požara na otvorenom

N1 Info pre 2 sata
APEL “Požari na otvorenom prostoru“

APEL “Požari na otvorenom prostoru“

I Love Zrenjanin pre 1 sat
MUP upozorio na zabranu paljenja trave i požare na otvorenom

MUP upozorio na zabranu paljenja trave i požare na otvorenom

Serbian News Media pre 2 sata
MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje zbog opasnosti od požara na otvorenom

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje zbog opasnosti od požara na otvorenom

Serbian News Media pre 1 sat
„Ne palite travu i nisko rastinje“: MUP upozorava na opasnost od požara

„Ne palite travu i nisko rastinje“: MUP upozorava na opasnost od požara

Nedeljnik pre 1 sat
(Video) Scene iz Srbije kao posle granatiranja, ostala samo pustoš! Dramatično upozorenje MUP-a: Ljudi, nikako ne radite ovo…

(Video) Scene iz Srbije kao posle granatiranja, ostala samo pustoš! Dramatično upozorenje MUP-a: Ljudi, nikako ne radite ovo, kazne idu i do milion dinara

Blic pre 1 sat
MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje - zbog opasnosti od požara na otvorenom

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje - zbog opasnosti od požara na otvorenom

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPpožar

Vojvodina, najnovije vesti »

Potpisani ugovori za izradu projektne dokumentacije za obnovu Sremskih Karlovaca

Potpisani ugovori za izradu projektne dokumentacije za obnovu Sremskih Karlovaca

RTV pre 19 minuta
Spoj elegancije i udobnosti: Ovo su najtraženiji ženski modeli bicikala u Capriolu

Spoj elegancije i udobnosti: Ovo su najtraženiji ženski modeli bicikala u Capriolu

Moj Novi Sad pre 33 minuta
Basketaši Limana osvojili titulu na "Quest 3x3" turniru u Novom Sadu

Basketaši Limana osvojili titulu na "Quest 3x3" turniru u Novom Sadu

Dnevnik pre 29 minuta
U Vršcu počinju „Dani Kosova i Metohije“: Četiri meseca programa, od koncerata do izložbi i predstava

U Vršcu počinju „Dani Kosova i Metohije“: Četiri meseca programa, od koncerata do izložbi i predstava

Dnevnik pre 29 minuta
Radari i patrole na više lokacija u gradu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radari i patrole na više lokacija u gradu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 8 minuta