MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje zbog opasnosti od požara na otvorenom

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na građane da, usled veoma toplog i suvog vremena, koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom, budu oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena i ne pale travu i nisko rastinje.

Dodali su da, ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Takođe su apelovali na sve građane da ne pale travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, kao i da ne lože vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, što je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara.

"Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara", naveo je MUP.

(Beta, 14.07.2026)