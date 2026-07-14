Pristupni pregovori EU: Bez roka za debatu o Klasteru 3 sa Srbijom

Beta pre 1 sat

Irsko predsedavanje Savetu Evropske unije nije potvrdilo da će pitanje otvaranja Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija, nakon nazadovanja, napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava, preneo je RTS.

Kos je dodala da Evropska komisija iz Beograda dobija signale o spremnosti za snažnije strateško usklađivanje sa Evropskom unijom.

"Posle nazadovanja konstatovanog u prošlogodišnjem izveštaju o proširenju, Srbija je napravila određene korake napred. I dalje je potrebno mnogo toga uraditi, posebno u oblasti vladavine prava. Dobijamo i signale da je spremna na snažnije strateško usklađivanje sa Evropskom unijom. Ako to bude ispunila, nastavićemo sa preporukom za sledeći korak", rekla je Marta Kos.

Upitana da li je i dalje moguće postići konsenzus o otvaranju Klastera 3 tokom jula, Kos je odgovorila da je to pitanje za predsedavajuću Irsku.

Ministar za evropske poslove Irske Tomas Birn (Thomas Byrne) izjavio je da će predsedavanje nastaviti konsultacije sa državama članicama i Srbijom o nastavku pristupnog procesa, ali je izbegao da odgovori da li planira novi pokušaj postizanja saglasnosti već tokom jula.

"Pred nama je još posla, ali kao irski ministar posvećen sam razgovorima sa državama članicama i sa Srbijom kako bismo videli na koji način možemo da unapredimo njen pristupni proces", rekao je Bern uoči sastanka Saveta za opšte poslove EU u Briselu.

Današnje izjave date su uoči sastanka Saveta za opšte poslove EU i međuvladinih konferencija sa Crnom Gorom, Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Na međuvladinim konferencijama Crna Gora je privremeno zatvorila poglavlja 8 i 29, Albanija poglavlja 25, 26 i 30, dok su Ukrajina i Moldavija otvorile Klaster 6, koji obuhvata spoljne odnose i zajedničku spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku.

(Beta, 14.07.2026)