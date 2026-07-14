Slobodan univerzitet: Partijski zadatak izvršen, Vladimir Mihić ostao bez posla

Beta pre 42 minuta

 Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad ocenila je danas, nakon sednice proširenog Senata tog univerziteta, da je "još jedan partijski zadatak završen", zbog čega je vanredni profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Mihić nakon 24 godine rada ostao bez posla.

"Uprkos jasnim proceduralnim manjkavostima i spornom prigovoru dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida, prošireni Senat je tajnim glasanjem potvrdio raniju odluku Senata", naveo je u saopštenju Slobodan univerzitet.

Iz te akademske mreže podsetili su da je Drid u prigovoru na referat naveo da "javni istupi profesora Mihića nisu primereni jednom nastavniku".

"Takav kriterijum ne postoji među zvaničnim uslovima za izbor u zvanje. Njegovim prihvatanjem Senat je u postupak napredovanja uveo ideološku podobnost i političku poslušnost", ističe Slobodan univerzitet.

Ocenio je i da uvođnjem "verbalnog delikta" među kriterijume za napredovanje, stručnost, rezultati i procedure više nisu dovoljni "ukoliko se javno ne ćuti".

"Najviša tela Univerziteta u Novom Sadu su još jednom potvrdila da su samo partijska ispostava režima", ocenio je Slobodan univerzitet.

Prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu odbacio je danas, na tajnom glasanju, Mihićev prigovor na prethodnu odluku Senata da ne bude reizabran za vanrednog profesora.

Protiv Mihićevog prigovora glasalo je 17 članova proširenog Senata, devet je glasalo za, dok je dekan Filozofskog fakulteta Milivoje Alanović bio uzdržan.

(Beta, 14.07.2026)

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