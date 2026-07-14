U Parizu danas 9.000 pripadnika snaga bezbednosti obezbeđuje vojnu paradu

Beta pre 15 minuta

Oko 9.000 policajaca, žandarma i vatrogasaca raspoređeno je danas u Parizu gde u 10.20 počinje tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje, preneli su francuski mediji.

Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti raspoređen je i zbog dolaska građana da gledaju paradu u aveniji Jelisejskih polja, od istorijskog spomenika Trijumfalne kapije do Trga Konkord gde se nalaze tribine sa predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i zvanicama.

Gradske vlasti Pariza su prvi put tražile da se građani koji žele da gledaju paradu prijave na sajt Jelisejske palate da bi dobili QR kod za ulazak u ograđeni prostor oko avenije Jelisejskih polja.

Ove godine će biti više zvanica, a među gostima su između ostalih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), odlazeći britanski premijer Kir Starmer i predsednik Italije Serđo Matarela (Mattarella). Paradi će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i neki zvaničnici regiona.

Do sada je Makron imao običaj da pozove jednu zemlju, kao počasnog gosta, ali će danas biti izuzetak sa više zvanica. Indonezija je prošle godine bila gost vojne parade.

Ove godine će biti obeleženo i 400 godina francuske mornarice sa prisustvom 1.000 mornara na paradi. Pratiće ih tradicionalni bretonski muzički ansambl čiji "zvuci evociraju pomorske korene i pomorske tradicije", saopštilo je Ministarstvo oružanih snaga.

Današnja parada i svečanosti povodom Dana pada Bastilje će biti poslednji za Makrona u svojstvu predsednika države, pošto mu drugi, uzastopni mandat ističe naredne godine.

Praznik se slavi se u znak sećanja na rušenje Bastilje (Bastille), zloglasne pariske tvrđave - zatvora, 14. jula 1789. To je bio jedan od ključnih trenutaka Francuske revolucije.

Pad Bastilje predstavlja simbol jedinstva nacije i kraja apsolutističke monarhije. Posle toga, 26. avgusta 1789, usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima. Tom deklaracijom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo (Liberte, Egalite, Fraternite).

(Beta, 14.07.2026)