Vučić u Parizu na Danu pada Bastilje: Velika čast za Srbiju, Makron potvrdio poštovanje

Beta pre 59 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je za Srbiju velika čast da prisustvuje obeležavanju godišnjice pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske.

Vučić je na Instagramu objavio fotografiju sa svečanosti i vojne parade u Parizu i napisao da je Srbija "na ovom nivou" prvi put pozvana da prisustvuje proslavi.

Dodao je da je zahvalan predsedniku Francuske Emanuelu Makronu "koji je ovim pozivom još jednom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji".

"Moj posao je da uvek i na svakom mestu brinem o interesima naše zemlje i ovde sam da radim za svoj narod i sve naše građane, naveo je Vučić.

Pored Vučića, godišnjici pada Bastilje prisustvuju predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard i drugi lideri i visoki zvaničnici.

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(Beta, 14.07.2026)

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