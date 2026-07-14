Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Spaseno je ukupno 6.462 ljudi. Bez krova nad glavom ostalo je 17.907 osoba. Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.561, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez. Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale