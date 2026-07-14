Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Blic pre 4 sati
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550
Spaseno je ukupno 6.462 ljudi. Bez krova nad glavom ostalo je 17.907 osoba. Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.561, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez. Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRojtersVenecuela

Svet, najnovije vesti »

12 američkih saveznih država pokrenulo tužbu! Neće dozvoliti spajanje filmskih giganata Vorner Brosa i Paramaunta, jer šteta…

12 američkih saveznih država pokrenulo tužbu! Neće dozvoliti spajanje filmskih giganata Vorner Brosa i Paramaunta, jer šteta može da bude nesaglediva!

Kurir pre 1 sat
Osam ljudi ubijeno tokom sahrane: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji

Osam ljudi ubijeno tokom sahrane: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji

Kurir pre 2 sata
Uhapšen u Tokiju, planirao nasumični napad da bi dobio smrtnu kaznu

Uhapšen u Tokiju, planirao nasumični napad da bi dobio smrtnu kaznu

Politika pre 2 sata
Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Blic pre 3 sata
Grejemova sestra imenovana za privremenu senatorku Južne Karoline

Grejemova sestra imenovana za privremenu senatorku Južne Karoline

Politika pre 3 sata