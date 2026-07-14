Dobro obratite pažnju ako krećete na put! RHMZ hitno izdao dvostruko upozorenje: Na udaru će biti cela zemlja, a zbog ovoga će biti posebno opasno

U utorak, 14. jula, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturama od 13 do 33 stepena Vetar će biti slab i umeren, pretežno severozapadni, ali će kasnije skretati na jugozapadni pravac U Srbiji će u utorak, 14. jula, biti pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 13 do 19, a najvišom dnevnom od 30 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). - Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče na severu