Haos na ulicama popularnog evropskog grada: Profesionalna banda stiže avionom i drži stanovnike u strahu: Ljudi u šoku, a policija je nemoćna

Blic pre 20 minuta
Haos na ulicama popularnog evropskog grada: Profesionalna banda stiže avionom i drži stanovnike u strahu: Ljudi u šoku, a…

Proteklih par godina na Park lejnu se pojavilo više improvizovanih kampova koji su uklonjeni, ali se ista lica uvek iznova vraćaju "Da kradu zato što su gladni, uzimali bi sendviče.

Ali oni uzimaju meso, mnogo bifteka. I alkohol, naročito žestoka pića poput votke", rekao je jedan radnik obezbeđenja Banda istočnoevropskih migranata optuženih da sprovode teror u ekskluzivnoj, otmenoj četvrti Londona svojim džeparenjima, krađama i “profesionalnim prošenjem”, ponovo je postavila svoj kamp na ulici. Na uglu Park Lejna i Ulice Oksford, u senci Mermerne kapije u Mejferu, u londonskom Vest Endu, desetak ljudi zauzima klupe zatrpane otpadom i okruženi
Otvori na blic.rs

London »

Hteo je posao na BBC-ju, pa slučajno postao svetska zvezda: Ova bizarna greška u programu će se dugo pamtiti

Hteo je posao na BBC-ju, pa slučajno postao svetska zvezda: Ova bizarna greška u programu će se dugo pamtiti

Mondo pre 10 minuta
Učešće na ESHRE 2026. godine

Učešće na ESHRE 2026. godine

Valjevska posla pre 3 sata
Evo gde je Đoković otišao posle Vimbldona, brzo će promeniti lokaciju

Evo gde je Đoković otišao posle Vimbldona, brzo će promeniti lokaciju

Nova pre 9 sati
Vilander: "Ne znam da li je Zverev zaista mislio da može pobediti Sinera"

Vilander: "Ne znam da li je Zverev zaista mislio da može pobediti Sinera"

B92 pre 16 sati
"Đokovićev san o 25. grend slemu je gotov, propustio je poslednju veliku šansu": Britanac pričao o Novaku

"Đokovićev san o 25. grend slemu je gotov, propustio je poslednju veliku šansu": Britanac pričao o Novaku

Telegraf pre 19 sati
Đoković skočio na ATP listi: Zverev preskočio "zaboravljenog" Alkaraza, sijaset promena u Top 10

Đoković skočio na ATP listi: Zverev preskočio "zaboravljenog" Alkaraza, sijaset promena u Top 10

Nova pre 20 sati
Novak Đoković napredovao na ATP listi, Zverev prestigao Alkaraza posle Vimbldona

Novak Đoković napredovao na ATP listi, Zverev prestigao Alkaraza posle Vimbldona

Danas pre 21 sat
London »

Ključne reči

London

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA -"Koalicija voljnih" jača protivraketnu odbranu Ukrajine; Putin najavio oštriji odgovor Rusije

UKRAJINSKA KRIZA -"Koalicija voljnih" jača protivraketnu odbranu Ukrajine; Putin najavio oštriji odgovor Rusije

RTV pre 0 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

RTV pre 5 minuta
Haos na ulicama popularnog evropskog grada: Profesionalna banda stiže avionom i drži stanovnike u strahu: Ljudi u šoku, a…

Haos na ulicama popularnog evropskog grada: Profesionalna banda stiže avionom i drži stanovnike u strahu: Ljudi u šoku, a policija je nemoćna

Blic pre 20 minuta
SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

SAD počinju pomorsku blokadu Irana; Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

RTS pre 25 minuta
"Koalicija voljnih" jača protivraketnu odbranu Ukrajine; Putin najavio oštriji odgovor Rusije

"Koalicija voljnih" jača protivraketnu odbranu Ukrajine; Putin najavio oštriji odgovor Rusije

RTS pre 25 minuta