Haos na ulicama popularnog evropskog grada: Profesionalna banda stiže avionom i drži stanovnike u strahu: Ljudi u šoku, a policija je nemoćna

Proteklih par godina na Park lejnu se pojavilo više improvizovanih kampova koji su uklonjeni, ali se ista lica uvek iznova vraćaju "Da kradu zato što su gladni, uzimali bi sendviče.

Ali oni uzimaju meso, mnogo bifteka. I alkohol, naročito žestoka pića poput votke", rekao je jedan radnik obezbeđenja Banda istočnoevropskih migranata optuženih da sprovode teror u ekskluzivnoj, otmenoj četvrti Londona svojim džeparenjima, krađama i “profesionalnim prošenjem”, ponovo je postavila svoj kamp na ulici. Na uglu Park Lejna i Ulice Oksford, u senci Mermerne kapije u Mejferu, u londonskom Vest Endu, desetak ljudi zauzima klupe zatrpane otpadom i okruženi