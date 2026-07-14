"Kod nas su bolji" Vučić posle parade u Parizu otišao na sendvič (video)

Vučić je u Parizu prisustvovao velikoj vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, što je njegov prvi dolazak na ovaj događaj na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona "Počeo sam da izigravam one turističke influensere, ako ništa drugo, kod nas su sendviči bolji.

Mi sendvičari to najbolje znamo", rekao je Vučić Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, a na društvenim mrežama je objavio snimak kako posle državničkih obaveza kupuje i jede sendvič u jednoj od lokalnih pekara u Parizu. Na snimku se vidi kako Vučić kupuje sendvič i vodu, odlazi da ga pojede i dok odmotava celofan otkriva da je "ista cena, malo niža kod nas". - Nešto lepo pored šunke, sigurno, videćemo. Ista je cena, malo niže kod