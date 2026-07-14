Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Blic pre 35 minuta
Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku
Sindikat NYSNA i sama otpuštena Merilin Šuler izražavaju razočaranje načinom tretiranja zaposlenih i upozoravaju na posledice automatizacije Uprava bolnice tvrdi da su promene vezane samo za nekliničke administrativne poslove, dok sindikat navodi da AI tehnologija nije dovoljno dokazana i ne sme zameniti stručnjake Dvanaest medicinskih sestara u bolnici Montefjore u njujorškoj opštini Bronks dobilo je otkaz nakon što ih je, prema navodima sindikata, zamenio softver
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Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

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