Novi gasovod i modernizacija mreže: Ministarka energetike sa Svetskom bankom o novom gasnom programu vrednom milijardu evra

Blic pre 14 minuta
Novi gasovod i modernizacija mreže: Ministarka energetike sa Svetskom bankom o novom gasnom programu vrednom milijardu evra
Južni i istočni delovi Srbije dobiće veći pristup gasu, što je važno za industrijski razvoj i privlačenje investicija Novi gasovodi će omogućiti bolje korišćenje gasnih interkonekcija sa susedima i povećati energetsku sigurnost zemlje Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o
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