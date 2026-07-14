Pre nego što otvorite flašu omiljenog pića, uradite ovo: Viralni trik sa mokrim ubrusom osvojio mreže

Tokom letnjih dana popularni su trikovi za brzo hlađenje pića, kao što je obmotavanje flaše mokrim papirom i stavljanje u zamrzivač Trik obećava da će piće za 15 minuta postati dovoljno hladno za osveženje Tokom vrelih letnjih dana često se pojavi ista situacija - poželimo hladno piće, ali nemamo vremena da čekamo satima da se ono rashladi u frižideru. Zbog toga se na internetu često dele različiti trikovi koji obećavaju brzo hlađenje napitaka, a jedan od trenutno