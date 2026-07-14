Pre nego što otvorite flašu omiljenog pića, uradite ovo: Viralni trik sa mokrim ubrusom osvojio mreže

Blic pre 50 minuta
Pre nego što otvorite flašu omiljenog pića, uradite ovo: Viralni trik sa mokrim ubrusom osvojio mreže
Tokom letnjih dana popularni su trikovi za brzo hlađenje pića, kao što je obmotavanje flaše mokrim papirom i stavljanje u zamrzivač Trik obećava da će piće za 15 minuta postati dovoljno hladno za osveženje Tokom vrelih letnjih dana često se pojavi ista situacija - poželimo hladno piće, ali nemamo vremena da čekamo satima da se ono rashladi u frižideru. Zbog toga se na internetu često dele različiti trikovi koji obećavaju brzo hlađenje napitaka, a jedan od trenutno
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Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Južne vesti pre 10 sati
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

BBC News pre 11 sati
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

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Tragedija u Bangkoku: Najmanje 27 ljudi poginulo u požaru u popularnom baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 27 ljudi poginulo u požaru u popularnom baru

NIN pre 14 sati
Požar u pabu, najmanje 27 mrtvih: Ljudi vrište dok beže kroz vrata koja su u plamenu (video)

Požar u pabu, najmanje 27 mrtvih: Ljudi vrište dok beže kroz vrata koja su u plamenu (video)

Večernje novosti pre 14 sati
Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

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Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

Danas pre 18 sati
Internet »

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Pre nego što otvorite flašu omiljenog pića, uradite ovo: Viralni trik sa mokrim ubrusom osvojio mreže

Pre nego što otvorite flašu omiljenog pića, uradite ovo: Viralni trik sa mokrim ubrusom osvojio mreže

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