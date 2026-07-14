"Situacija u svetu će biti sve lošija, moramo da obezbeđujemo rezerve svega" Vučić nakon vojne parade u Parizu: "Hvala Makronu na izuzetnom poštovanju, moraćemo više da radimo"

Vučić ističe da je imao brojne razgovore sa evropskim i svetskim liderima, uključujući i kratku razmenu mišljenja sa Volodimirom Zelenskim Osvrćući se na sukobe na Bliskom istoku, rekao je da je dobro predvideo nastavak nestabilnosti i upozorio na globalni nedostatak goriva Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je posebno bio srećan na kraju vojne parade u Parizu kada je video i srpsku zastavu "iako mi nismo učestvovali sa našim vojnim ešelonom". Vučić je govorio