"Situacija u svetu će biti sve lošija, moramo da obezbeđujemo rezerve svega" Vučić nakon vojne parade u Parizu: "Hvala Makronu na izuzetnom poštovanju, moraćemo više da radimo"

Blic pre 24 sata
"Situacija u svetu će biti sve lošija, moramo da obezbeđujemo rezerve svega" Vučić nakon vojne parade u Parizu: "Hvala Makronu…
Vučić ističe da je imao brojne razgovore sa evropskim i svetskim liderima, uključujući i kratku razmenu mišljenja sa Volodimirom Zelenskim Osvrćući se na sukobe na Bliskom istoku, rekao je da je dobro predvideo nastavak nestabilnosti i upozorio na globalni nedostatak goriva Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je posebno bio srećan na kraju vojne parade u Parizu kada je video i srpsku zastavu "iako mi nismo učestvovali sa našim vojnim ešelonom". Vučić je govorio
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