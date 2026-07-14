"Stalno je bila nasmejana, vedra..." Oglasio se kum Jovane koja je stradala tokom povratka sa Ostroga: "To mi je kumče, toliko mi je teško..."

Blic pre 18 minuta
"Stalno je bila nasmejana, vedra..." Oglasio se kum Jovane koja je stradala tokom povratka sa Ostroga: "To mi je kumče, toliko…
Sestre su boravile na letovanju i vraćale se sa pokloničkog putovanja iz Manastira Ostrog kada se nesreća dogodila Prema policiji, uzrok nesreće je najverovatnije premor i pospanost vozača iz Kotora, koji će dati izjavu policiji Selo kod Niša u kom je živela Jovana S. (21) koja je prekjuče poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Nikšić-Kotor u Crnoj Gori, dok se mini-busom vraćala iz manastira Ostrog, obavijeno je tugom zbog njenog preranog odlaska. Meštani
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