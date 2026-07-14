"Tačka na tezu o izolovanosti Srbije": Vučić danas Makronov gost na vojnoj paradi u Parizu: "Priznanje geostrateškog značaja i jasan signal gde pripadamo"

Analitičari ocenjuju da Makron, između ostalog, šalje poruku da je Srbija "deo evropske geopolitičke porodice" Kako kažu, ovo je jasan signal gde Srbija pripada Prisustvo predsednika Aleksandra Vučića na vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje "predstavlja potvrdu strateških odnosa sa Francuskom, ali i veliko priznanje za Srbiju jer se ovim pozivom priznaje geostrateški značaj naše države", ocenjuju analitičari za "Blic". Kako kažu, na taj način stavlja se tačka