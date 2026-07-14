Tlo u Srbiji se ne smiruje: Drugi dan zaredom trese se jug Srbije! Novi zemljotres pogodio ovaj grad pre samo 10 minuta

Blic pre 3 sata
Tlo u Srbiji se ne smiruje: Drugi dan zaredom trese se jug Srbije! Novi zemljotres pogodio ovaj grad pre samo 10 minuta
Zemljotres je zabeležen na dubini od jednog kilometra Ovakvi zemljotresi ne mogu značajno da oštete objekte u epicentralnoj oblasti Zemljotres jačine 2.5 stepeni po Rihterovoj skali, drugi dan zaredom, pogodio je Prokuplje, saopštio se Republički seizmološki zavod. Kako prenosi RSZ, zemljotres je zabeležen pre tačno 10 minuta, a na dubini od jednog kilometra. Ovakvi zemljotresi ne mogu značajno da oštete objekte u epicentralnoj oblasti. Podsetimo, Prokuplje je i
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