Više delova Beograda danas i sutra bez vode: Objavljen spisak opština i naselja, apel građanima da naprave zalihe

Blic pre 1 sat
Više delova Beograda danas i sutra bez vode: Objavljen spisak opština i naselja, apel građanima da naprave zalihe
U utorak, deo potrošača na Zvezdari neće imati vodu od 9 do 14 časova zbog puštanja u rad novog cevovoda U sredu, 15. jula, bez vode će ostati deo potrošača u opštinama Savski venac, Vračar, Grocka i Zvezdara Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati deo potrošača, kao i da će i narednog dana, u sredu, 15. jula, bez vode ostati deo
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