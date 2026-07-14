Vučić o sudbini NIS-a: Amerikanci su poslali prijateljsko upozorenje Srbiji, jul ističe

Blic pre 2 sata
Vučić o sudbini NIS-a: Amerikanci su poslali prijateljsko upozorenje Srbiji, jul ističe
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da mađarski MOL preuzme ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) Vučić smatra da bi ovim potezom bio smanjen uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i regiona Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da mađarski MOL preuzme ruski vlasnički udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), čime bi se, kako je rekao, smanjio uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i regiona. Govoreći za Financial Times, Vučić
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Vučić: MOL bi preuzimanjem udela u NIS-u smanjio ruski uticaj u regionu

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Vučić optužio EU da stoji iza propasti Tramp hotela na mestu Generalštaba

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Reakcije na izjavu ministarke Snežane Paunović o etničkom čišćenju

Reakcije na izjavu ministarke Snežane Paunović o etničkom čišćenju

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