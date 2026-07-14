Vučić o sudbini NIS-a: Amerikanci su poslali prijateljsko upozorenje Srbiji, jul ističe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da mađarski MOL preuzme ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) Vučić smatra da bi ovim potezom bio smanjen uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i regiona Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da mađarski MOL preuzme ruski vlasnički udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), čime bi se, kako je rekao, smanjio uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i regiona. Govoreći za Financial Times, Vučić