Kad i gde možete gledati polufinale Mundijala Argentina – Engleska?

Fudbaleri Engleske i Argentine će odmeriti snage u polufinalu Svetskog prvenstva.

Utakmica se igra se u sredu, 15. jula 2026. godine, sa početkom u 21.00 čas po srednjeevropskom vremenu. Argentina je trostruki šampion sveta, a poslednji put su najbolji na planeti bili na prethodnom Mundijalu. Engleska ima samo jednu ( i to spornu zbog gola u finalu) 1966. kada su bili domaćini. Meč se održava u Atlanti, a direktan TV prenos možete pratiti na kanalima RTS 1 i Arena Premium 1.