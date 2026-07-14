Mađarska izglasala ustavni amandman koji omogućava razrešenje predsednika države, Orban „preti“ otporom

Danas pre 10 sati  |  Fonet
Mađarska izglasala ustavni amandman koji omogućava razrešenje predsednika države, Orban „preti“ otporom
Mađarski parlament danas je velikom većinom glasova usvojio ustavni amandman, koji omogućava smenu predsednika države Tamaša Suljoka i predsednika Ustavnog suda Petera Polta. „Kad god je morao da bira između ustavnih principa i interesa Fidesa, Suljok je birao interese Fidesa i to nastavlja da čini do danas“, rekao je premijer Peter Mađar u govoru pre glasanja, prenosi Politiko. Amandman je usvojen sa 139 glasova za i šest protiv, nakon što su poslanici Fidesa
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