Mađarska izglasala ustavni amandman koji omogućava razrešenje predsednika države, Orban „preti“ otporom

Mađarski parlament danas je velikom većinom glasova usvojio ustavni amandman, koji omogućava smenu predsednika države Tamaša Suljoka i predsednika Ustavnog suda Petera Polta. „Kad god je morao da bira između ustavnih principa i interesa Fidesa, Suljok je birao interese Fidesa i to nastavlja da čini do danas“, rekao je premijer Peter Mađar u govoru pre glasanja, prenosi Politiko. Amandman je usvojen sa 139 glasova za i šest protiv, nakon što su poslanici Fidesa