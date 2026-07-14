Marko Đurić rekao kad počinje strateški dijalog Vašingtona sa Srbijom

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Marko Đurić rekao kad počinje strateški dijalog Vašingtona sa Srbijom

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je Vašington odlučio da pokrene strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što je, po njemu, jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina, prenosi portal Kosovo onlajn.

Jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina dolazi danas. Jutros u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD. Prva sesija tog dijaloga zakazana je za petak. Prvi put u istoriji Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva, to znači da SAD i administracija predsednika Trampa šalju snažnu poruku ne samo prema Srbiji, našoj administraciji i našem narodu, već jednu snažnu poruku prema američkim
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