Tramp ponovo blokirao iranske luke, ‘SAD neće upravljati moreuzom’, odgovara Teheran

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Tramp ponovo blokirao iranske luke, ‘SAD neće upravljati moreuzom’, odgovara Teheran

Sjedinjene Američke Države (SAD) ponovo će da blokiraju iranske luke u Ormuskom moreuzu, posle odluke Teherana da zatvori ovaj vitalni pomorski put za prevoz nafte.

Pomorske blokade počinju „odmah“ poručio je Donald Tramp, američki predsednik. SAD će biti „čuvar“ vitalnog plovnog puta i nametnuće taksu od 20 odsto na sav teret, kako bi se pokrili troškovi „bezbednosti i sigurnosti“, napisao je na platformi Istina ( Truth Social). „Ormuski moreuz je otvoren i biće otvoren, sa ili bez Irana. „Ponovo uspostavljamo iransku blokadu, tako nazvanu, zato što samo iranski brodovi ili mušterije neće moći da uđu ili izađu, dok će sve
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