Vučić za „Fajnenšel tajms“ o NIS-u: Srbija dobila prijateljsko upozorenje da izuzeće od sankcija možda neće biti ponovo produženo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u danas objavljenom intervjuu za „Fajnenšel tajms“ da se sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) rešava u Vašingtonu, da Evropa ne želi američke investicije na Balkanu, a da je hotel pod brendom američkog predsednika Donalda Trampa u Beogradu postao kolateralna šteta tog sukoba, prenosi portal RT Balkan. Vučić je izrazio uverenje da će mađarski MOL preuzeti 56 odsto udela u vlasništvu „Gaspromnjefta“ u NIS, čime bi bio