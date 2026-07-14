Vučić za „Fajnenšel tajms“ o NIS-u: Srbija dobila prijateljsko upozorenje da izuzeće od sankcija možda neće biti ponovo produženo

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Vučić za „Fajnenšel tajms“ o NIS-u: Srbija dobila prijateljsko upozorenje da izuzeće od sankcija možda neće biti ponovo…
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u danas objavljenom intervjuu za „Fajnenšel tajms“ da se sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) rešava u Vašingtonu, da Evropa ne želi američke investicije na Balkanu, a da je hotel pod brendom američkog predsednika Donalda Trampa u Beogradu postao kolateralna šteta tog sukoba, prenosi portal RT Balkan. Vučić je izrazio uverenje da će mađarski MOL preuzeti 56 odsto udela u vlasništvu „Gaspromnjefta“ u NIS, čime bi bio
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