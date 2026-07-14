Vučić: Za našu zemlju od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, nakon svečane večeri koju je povodom Nacionalnog praznika Francuske priredio predsednik Francuske Emanuel Makron, poručio da je za Srbiju od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta i da dosledno štiti svoje državne i nacionalne interese.

Vučić je na Instagramu objavio da je u Parizu razgovarao sa brojnim evropskim i svetskim liderima o najvažnijim izazovima sa kojima se danas suočavamo. „Francuska je jedan od najvažnijih partnera Srbije i uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. U vremenima složenih međunarodnih okolnosti, dijalog, saradnja i razumevanje ostaju najvažniji put ka očuvanju mira, stabilnosti i