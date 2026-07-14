Zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, meštani dva sela blokirali put

Danas pre 12 sati  |  Fonet
Zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, meštani dva sela blokirali put

Meštani Neština i Vizića blokirali su večeras put između ta dva sela, zbog, kako navode, problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom i vraćanja sa granice zbog primene pravila o dozvoljenom broju dana boravka u šengenskom prostoru u okviru perioda od 180 dana.

Meštani upozoravaju da takva praksa ozbiljno otežava njihov svakodnevni život, jer su zbog specifičnog geografskog položaja prinuđeni da prolaze kroz Hrvatsku kako bi stigli u Bačku Palanku do svojih radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i poljoprivrednih imanja, prenosi N1. Meštanin sela Neštin Zoran Vujasinović rekao je da je večerašnja blokada planirana do 22 časa, a videće da li će put blokirati i sutra. On je naveo da je meštanima Neština i Vizića
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