Grmljavina i pljuskovi sutra od rane zore Nova prognoza RHMZ-a: Temperatura osetno pada od ovog datuma! Evo šta nas noćas očekuje

Dnevnik pre 28 minuta
Grmljavina i pljuskovi sutra od rane zore Nova prognoza RHMZ-a: Temperatura osetno pada od ovog datuma! Evo šta nas noćas…

U toku noći pretežno vedro sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom koji će na severu i zapadu biti u skretanju na jugozapadni pravac.

U sredu (15.07.) u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22 °S, a najviša od 31 do 34 °S. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka (16.07.) do subote (18.07.) u intervalu od 32 do 36 °S. U
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