Španci prvi finalisti Mundijala! Francuska nemoćna pred evropskim prvakom

Fudbaleri Španije plasirali su se u finale Svetskog prvenstva u SAD pobedom nad vicešampionom Francuskom rezultatom 2:0.

Evropski prvak imaće priliku da ponovo objedini titule, a igraće drugi put u finalu Mundijala. Prvi put je „crvena furija“ i osvojila trofej 2010. godine. Francuska je ostala bez trećeg uzastopnog finala i u subotu će igrati za treće mesto na svetu. Spain are one step closer to glory 🇪🇸 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026 Španija je zasluženo slavila jer je bila daleko bolja, dok „trikolori“ koje je poslednji put sa klupe predvodio Didije