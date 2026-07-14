Makron odlikovao Starmera Legijom časti, najvišim francuskim odlikovanjem

Francuski predsednik Emanuel Makron uručio je danas britanskom premijeru u ostavci Kiru Starmeru orden Legije časti, najviše francusko odlikovanje, saopštila je Jelisejska palata.

Starmer je odlikovan u činu velikog oficira Legije časti tokom boravka u Parizu, povodom Nacionalnog dana Francuske - Dana pada Bastilje, gde je učestvovao na samitu "Koalicije voljnih", koja okuplja zemlje koje pružaju podršku Ukrajini, prenosi Figaro. Makron i Starmer bili su inicijatori formiranja "Koalicije voljnih", čiji je cilj koordinacija diplomatske i vojne podrške Ukrajini. Na samitu u Parizu prisustvovali su predstavnici 37 država, koji su potvrdili