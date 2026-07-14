Novi zemljotres pogodio Prokuplje: Drugi dan zaredom treslo se tlo

Zemljotres jačine 2.3 stepeni po Rihterovoj skali, drugi dan zaredom, pogodio je Prokuplje, saopštio se Republički seizmološki zavod.

Kako se navodi na sajtu, potres se dogodio na dubini od jedan kilometar. Podsetimo, zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale registrovan je i juče u 15.02 časova u regionu Prokuplja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Kako inače navode na satju Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu da izazovu oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.