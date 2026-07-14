Partizan će igrati protiv UNA Štrasena u Ligi konferencije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Partizan će igrati protiv UNA Štrasena u Ligi konferencije

Partizan je večeras dobio rivala u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije i to je UNA Štrasen iz Luksemburga.

Posle pobede na svom terenu od 1:0, Luksemburžani slavili i u San marinu protiv La Florite 2:0 (2:0) i izborili su se da 23. jula u Humskoj gostuju crno-belima, dok se revanš igra sedam dana kasnije na stadionu "Stad An de Milevizenu" u mestu Štrasen. UNA Štrasen je igrala viktorije u prvom meču, uspelio su tek u 85. minutu da slome otpor rivala posle 27 šuteva, ali su u revanšu već u 9. minutu poveli preko Nikolasa Pereza. Dominirali su gosti, nisu domaćinima dali
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