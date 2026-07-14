Povređeni u nesreći u Lipcima se oporavljaju: petoro stabilno, troje na kućnom lečenju

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Povređeni u nesreći u Lipcima se oporavljaju: petoro stabilno, troje na kućnom lečenju

Putnici, državljani Srbije, koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje, izjavio je direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, dr Dino Panjako.

Prema njegovim rečima, pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj nezi su stabilnog zdravstvenog stanja, jedan je prebačen na Odeljenje neurohirurgije, dok su tri otpuštena na kućno lečenje, prenosi Pobjeda. "Pet pacijenata koji su bili na intenzivnoj terapiji su stabilnih vitalnih parametara. Svi su neprestano bili podvrgnuti monitoringu, kliničkom pregledu, dodatnim radiološkim ispitivanjima i svi su dobro. Jedan od njih je prebačen na Odeljenje neurohirurgije.
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