Predložen pritvor vozaču autobusa nakon nesreće u Crnoj Gori u kojoj je stradala devojka iz Niša

Euronews pre 34 minuta  |  Autor: Tanjug
Predložen pritvor vozaču autobusa nakon nesreće u Crnoj Gori u kojoj je stradala devojka iz Niša

Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom licu M.LJ. (68) iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je strada jedna osoba, a 16 povređeno. "Osumnjičeni je 12. jula ove godine u mestu Lipci, opština Kotor, upravljao putničkim motornim vozilom – autobusom koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je smrtno stradala putnica u autobusu J.S. (21) iz Niša, dok je 16 putnika zadobilo telesne povrede", navodi se saopštenju ODT Kotor. Kako je juče saopšteno iz Ministarstva zdravlja Crne Gore teško
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