UŽIVO: Rat u Ukrajini Kijev na meti balističkog napada: Požari zahvatili više delova ukrajinske prestonice

Rat u Ukrajini – 1.602 dan. Ratna dejstva se nastavljaju. U napadu ruskih snaga na Zaporožje povređeno šest osoba, oštećeni soliteri i bolnica. Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu, dok obe strane tvrde da nanose ozbiljne udare protivniku. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija usmerenih protiv ruskih sajber mreža, koje je optužila za pokušaje izazivanja podela širom Evrope. Sa druge strane, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski