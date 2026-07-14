Vučić nakon parade u Parizu: Posebno sam bio srećan kada sam video srpsku zastavu (video)

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić nakon parade u Parizu: Posebno sam bio srećan kada sam video srpsku zastavu (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Parizu vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske.

Predsednik Srbije paradu je pratio iz prvog reda. Prethodno su Vučića na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron. Vučić se nakon parade obratio medijima. "Posebno sam srećan što smo danas prisustvovali
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Pariza: Predložiću Vladi da do petka smanji akcize do 20 odsto

Vučić iz Pariza: Predložiću Vladi da do petka smanji akcize do 20 odsto

RTS pre 2 sata
Vučić: Lepo je bilo danas predstavljati Srbiju na paradi u Parizu, naš izbor je da budemo vojno neutralni

Vučić: Lepo je bilo danas predstavljati Srbiju na paradi u Parizu, naš izbor je da budemo vojno neutralni

RTV pre 4 sati
Vučić: Lepo je bilo danas predstavljati Srbiju na paradi u Parizu, hvala Makronu na izuzetnom poštovanju

Vučić: Lepo je bilo danas predstavljati Srbiju na paradi u Parizu, hvala Makronu na izuzetnom poštovanju

NIN pre 4 sati
"Situacija u svetu će biti sve lošija, moramo da obezbeđujemo rezerve svega" Vučić nakon vojne parade u Parizu: "Hvala Makronu…

"Situacija u svetu će biti sve lošija, moramo da obezbeđujemo rezerve svega" Vučić nakon vojne parade u Parizu: "Hvala Makronu na izuzetnom poštovanju, moraćemo više da radimo"

Blic pre 4 sati
Svi pričaju o ovom trenutku sa vojne parade: Susret Brižit Makron i Zelenskog privukao pažnju (video)

Svi pričaju o ovom trenutku sa vojne parade: Susret Brižit Makron i Zelenskog privukao pažnju (video)

Mondo pre 4 sati
U Parizu završena vojna parada povodom Dana Francuske, predsednik Vučić pratio iz prvog reda

U Parizu završena vojna parada povodom Dana Francuske, predsednik Vučić pratio iz prvog reda

NIN pre 5 sati
Detalji sa vojne parade koji je svima zapao za oko! Pogledajte reakciju Brižit Makron kada se srela sa Zelenskim u Parizu…

Detalji sa vojne parade koji je svima zapao za oko! Pogledajte reakciju Brižit Makron kada se srela sa Zelenskim u Parizu (video)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeParizFrancuskasrbija

Svet, najnovije vesti »

Kuvajtska vojska: U toku presretanje neprijateljskih napada raketama i dronovima

Kuvajtska vojska: U toku presretanje neprijateljskih napada raketama i dronovima

Insajder pre 21 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Tramp odustao od taksi, UN upozorava na posledice po civile

Eskalacija sukoba SAD i Irana: Tramp odustao od taksi, UN upozorava na posledice po civile

Naslovi.ai pre 2 minuta
Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

BBC News pre 2 minuta
Najmanje osam Palestinaca ubijeno u novim izraelskim napadima na Gazu uprkos primirju

Najmanje osam Palestinaca ubijeno u novim izraelskim napadima na Gazu uprkos primirju

RTV Novi Pazar pre 26 minuta
Dve osobe priznale da su učestvovale u podmetanju požara u Francuskoj: Izgorelo dve hiljade hektara šume

Dve osobe priznale da su učestvovale u podmetanju požara u Francuskoj: Izgorelo dve hiljade hektara šume

Newsmax Balkans pre 31 minuta