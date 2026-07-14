Vučić nakon parade u Parizu: Posebno sam bio srećan kada sam video srpsku zastavu (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Parizu vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske.

Predsednik Srbije paradu je pratio iz prvog reda. Prethodno su Vučića na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron. Vučić se nakon parade obratio medijima. "Posebno sam srećan što smo danas prisustvovali