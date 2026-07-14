Dešan otklonio dilemu: Poznato da li je Mbape spreman za Španiju!

Hot sport pre 15 minuta
Dešan otklonio dilemu: Poznato da li je Mbape spreman za Španiju!

Stanje Kilijana Mbapea konačno je razrešeno! Kilijan Mbape, jedan od najboljih igrača sveta napustio je teren u završnici četvrtfinala protiv Maroka zbog problema sa skočnim zglobom, što je odmah izazvalo zabrinutost u francuskoj javnosti.

Iako je Mbape posle meča poručio da se oseća dobro, situacija je dobila dodatnu težinu nakon poslednjeg treninga. Tokom dela otvorenog za medije, napadač PSŽ-a radio je odvojeno od ostatka ekipe, a prema pisanju RMC Sporta, osećao je blagu nelagodnost. La barre des pour @KMbappe Notre capitaine continue d’écrire sa légende et de marquer l’histoire des Bleus pic.twitter.com/0mRn3NOoI0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 11, 2026 Selektor Didije Dešan nije
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