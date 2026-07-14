Neverica u Hrvatskoj: Legenda sa 100 nastupa za Vatrene uhapšena zbog velike afere!

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Bivši reprezentativac Hrvatske priveden u antikoruptivnoj akciji zbog sumnji u vezi sa dozvolama za kamp na Murteru! Hrvatsku je jutros potresla vest koja je iznenadila tamošnju sportsku javnost.

U novoj akciji policije i USKOK-a uhapšen je nekadašnji reprezentativac Hrvatske Dario Šimić, prenosi Jutarnji list. Prema nezvaničnim informacijama, osim bivšeg fudbalera privedena je i Neda Livljanić, nekadašnja šefica Odeljenja za turizam pri službi za imovinsko-pravne poslove Šibensko-kninske županije. Kako navodi hrvatski list, predmet istrage navodno je povezan sa privatnim kampom koji Šimić poseduje u mestu Tisno na ostrvu Murter. Sumnje se odnose na to da
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