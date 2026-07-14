Dan pada Bastilje: Praznik revolucije koji i danas izaziva političke podele (VIDEO)

Francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje, mnogo je više od zvanične vojne parade na Jelisejskim poljima. Pad ozloglašene tvrđave ostao je upamćen kao prelomni trenutak u kojem su građani srušili apsolutnu vlast monarhije i proklamovali istorijske ideale slobode, jednakosti i bratstva.

Foto: AP Photo/Thomas Padilla Međutim, taj datum danas u Parizu otvara i duboke političke rasprave, a sama manifestacija neretko biva obeležena bezbednosnim izazovima i bojkotima opozicije. Francuska javnost se ponovo suočava sa apsurdom sopstvene tradicije. Dok je na Jelisejskim poljima održana vojna parada pod sloganom „Strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Evrope“, ironija je očigledna: da bi građani uopšte prišli paradi, Jelisejska palata