Đurić: Vašington pokreće strateško partnerstvo sa Srbijom, prva sesija u petak

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je za RTS da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Marko Đurić Foto: Srđan Ilić Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak. "Prvi put u istoriji, Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog