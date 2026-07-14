Đurić: Vašington pokreće strateško partnerstvo sa Srbijom, prva sesija u petak

Insajder pre 50 minuta  |  RTS
Đurić: Vašington pokreće strateško partnerstvo sa Srbijom, prva sesija u petak

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je za RTS da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Marko Đurić Foto: Srđan Ilić Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak. "Prvi put u istoriji, Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Đurić: Počinje strateški dijalog sa SAD - "američki klaster za Srbiju"

Đurić: Počinje strateški dijalog sa SAD - "američki klaster za Srbiju"

N1 Info pre 10 minuta
Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Radio 021 pre 10 minuta
Đurić: Vašington prvi put u istoriji pokreće strateški dijalog sa Srbijom

Đurić: Vašington prvi put u istoriji pokreće strateški dijalog sa Srbijom

NIN pre 30 minuta
Đurić: SAD pokreću strateški dijalog sa Srbijom, prva sesija u petak

Đurić: SAD pokreću strateški dijalog sa Srbijom, prva sesija u petak

RINA pre 30 minuta
Đurić: Srbija i SAD ove sedmice otpočinju strateški dijalog

Đurić: Srbija i SAD ove sedmice otpočinju strateški dijalog

RTV pre 50 minuta
Đurić: Srbija i SAD ove sedmice otpočinju strateški dijalog

Đurić: Srbija i SAD ove sedmice otpočinju strateški dijalog

Euronews pre 35 minuta
"Prvi put u istoriji" Đurić: "Vašington jutros doneo odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga Amerike i Srbije, prva sesija u…

"Prvi put u istoriji" Đurić: "Vašington jutros doneo odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga Amerike i Srbije, prva sesija u petak"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVašingtonMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Đurić: Počinje strateški dijalog sa SAD - "američki klaster za Srbiju"

Đurić: Počinje strateški dijalog sa SAD - "američki klaster za Srbiju"

N1 Info pre 10 minuta
Niški političar Dragoslav Ćirković dobio pretnje zbog fotografije o polaganju cveta na spomenik u Srebrenici

Niški političar Dragoslav Ćirković dobio pretnje zbog fotografije o polaganju cveta na spomenik u Srebrenici

Danas pre 30 minuta
Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Srbija i Amerika pokreću strateški dijalog: "To je novi nivo odnosa, to je srpski nacionalni interes"

Radio 021 pre 10 minuta
Đurić: Vašington prvi put u istoriji pokreće strateški dijalog sa Srbijom

Đurić: Vašington prvi put u istoriji pokreće strateški dijalog sa Srbijom

NIN pre 30 minuta
Ovo više nije Srbija od pre godinu dana, promenila se atmosfera Lider SNS Vučević o rezultatima: Budžet je sve veći, snažniji…

Ovo više nije Srbija od pre godinu dana, promenila se atmosfera Lider SNS Vučević o rezultatima: Budžet je sve veći, snažniji smo! Otkrio je i u šta će se još ulagati

Dnevnik pre 0 minuta