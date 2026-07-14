Napad na dva indijska broda u Ormuskom moreuzu, poginula jedna a ranjeno 10 osoba

U iranskom napadu na dva indijska teretna broda, MT Al Bahiyah i MT Mombasa, u Ormuskom moreuzu poginuo je jedan indijski pomorac, a 10 ih je povređeno, preneli su danas indijski mediji.

Foto: Tanjug AP Amirhosein Khorgooi/ISNA Ministarstvo spoljnih poslova Indije saopštilo je da su od 46 članova posade na dva broda njih 30 bili indijski državljani, prenosi Tajms of Indija. Od 12 indijskih članova posade na brodu MT Al Bahiyah, jedan je poginuo, a jedan je povređen, dok je na brodu MT Mombasa ranjeno devet od 18 indijskih državljana, od kojih dvoje teško. Indijska diplomatska misija i predstavništvo u UAE prate situaciju i koordiniraju sa vlastima