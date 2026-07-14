U Nišu u sredu 15. jula dan žalosti povodom pogibije Nišlijke u Crnoj Gori

Dan žalosti u Nišu biće u sredu, 15. jula, odlučilo je Gradsko veće, zbog pogibije 21-godišnje J.

S. koja je stradala u saobraćajnoj nesreći koja je bila 12. jula u Crnoj Gori. Kako obaveštavaju iz Gradske kuće, u sredu će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi odloženi. Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse u ulogu pomoći, kako bi se povređeni putnici prevezli do Niša. Na raspolaganju je i avion Vlade Srbije,