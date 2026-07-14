Zbog Dana žalosti u Nišu, stanari Borske odlažu zakazani protest

Južne vesti pre 3 sata  |  Nikola Đukić
Zbog Dana žalosti u Nišu, stanari Borske odlažu zakazani protest

Protest i najavljena blokada Borske ulice, koji su nakon policijskog odlaganja bili zakazani za sredu, 15. jul u 19 sati, otkazani su zbog proglašenja Dana žalosti u Nišu.

Odluku o Danu žalosti donelo je Gradsko veće nakon saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je stradala 21-godišnja devojka iz okoline Niša, pa su stanari Borske ulice saopštili da se okupljanje otkazuje iz poštovanja prema nastradaloj sugrađanki i njenoj porodici, a novi termin blokade biće naknadno objavljen. Prvobitno su građani planirali da blokiraju ulicu u petak, 10. jula, ali im je u policijskoj stanici tada rečeno skup mogu da prijave najranije za sredu,
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