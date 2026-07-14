12 američkih saveznih država pokrenulo tužbu! Neće dozvoliti spajanje filmskih giganata Vorner Brosa i Paramaunta, jer šteta može da bude nesaglediva!

Kurir pre 7 minuta  |  Beta)
12 američkih saveznih država pokrenulo tužbu! Neće dozvoliti spajanje filmskih giganata Vorner Brosa i Paramaunta, jer šteta…

Grupa od 12 američkih saveznih država na čelu sa Kalifornijompokrenula je postupak za zaštitu konkurencije čiji je cilj sprečavanje mega-spajanje Vorner Bros-Diskaverija i Paramaunt-Skajdensa u vrednosti od 81 milijardi dolara.

U antitrast tužbi se navodi da bi zaključeni ugovor doveo do "gašenja konkurencije" u Holivudui da bi izazvao otpuštanja širom američke filmske industrije. Kancelarija kalifornijskog državnog tužioca koja vodi slučaj saopštila je da 12 država traži od Vorner Brosa i Paramaunta da ne pristupaju sprovođenju svog ugovora "dok se sudski proces ne završi". U slučaju da Vorner Bros i Paramaunt na to ne pristanu, koalicija koja je podnela tužbu podneće zahtev za prinudnom
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12 američkih saveznih država pokrenulo tužbu! Neće dozvoliti spajanje filmskih giganata Vorner Brosa i Paramaunta, jer šteta…

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