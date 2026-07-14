A večeras, spektakl! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

U polufinalu će se sastati Španija i Francuska, odnosno Engleska i Argentina.

Prvi će na teren Španci i Francuzi i to večeras od 21 čas, dok će u sredu u isto vreme snage odmeriti Englezi i Argentinci. Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1". Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...