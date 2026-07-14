Danas su bez struje ovi delovi Beograda: Na spisku 6 opština
Kurir pre 21 minuta
Spisak isključenja struje u Beogradu Palilula 09:00 - 16:00 Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 58, Čukarica 08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BOROVA: 2-8,1-3, BREZA: 4-12,7-13, CRVENIH HRASTOVA: 10-16,7-11, Novi Beograd 10:00 - 14:00 DžONA KENEDIJA: 55-57, IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,24-24F/8,5, RADOJA DAKIĆA: 9-13B,21-23, TOŠIN BUNAR: 94,112-134a,83-91,95-115,119, ZELENGORSKA: 4-8,1, Zemun 09:00 - 15:00 BATAJNIČKI DRUM: 3, 10:00 - 14:00 MAJEVIČKA: