Dario Šimić pušten na slobodu: Otkriveni detalji! Ovako će se slavni hrvatski fudbaler braniti od teških optužbi

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Simić u utorak je u lisicama i pod policijskom pratnjom doveden na ispitivanje u zagrebačko sedište USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala).

USKOK je protiv Šimića i još dvoje ljudi pokrenuo istragu zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja, te podsticanje na to kazneno delo. Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave koja se odnosi na izdavanje rešenja za pružanje ugostiteljskih usluga u Šimićevom kampu u domaćinstvu na području Tisnog. Prema službenom saopštenju USKOK-a, Simić je od septembra 2020. do septembra 2021. godine preko biznismena Marina Mikšića od županijske službenice Nede