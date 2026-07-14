Osam ljudi ubijeno tokom sahrane: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji

Kurir pre 1 sat  |  Beta/Foto:Ilustracija)
Osam ljudi ubijeno tokom sahrane: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji

Najmanje osam osoba je ubijeno, a pet je ranjeno u Nigeriji nakon što su oružani napadači pucali na ljude koji su bili na sahrani, saopštila je danas policija.

Policija je rekla da motiv napada za sada nije poznat, a u napadu je zapaljeno i više kuća sa slamnatim krovovima, kao i jedan motocikl. Sukob se dogodio u saveznoj državi Benue, koja je jedna od najvažnijih poljoprivrednih oblasti Nigerije i već dugo je pogođena nasiljem, koje se često dovodi u vezu sa sukobima stočara i zemljoradnika oko zemlje i drugih prirodnih resursa. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel Nigerija saopštila je da je u
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