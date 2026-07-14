Spektakl u Parizu, vojna parada povodom Dana pada Bastilje! Svečani prelet aviona iznad Jelisejskih polja, Ukrajinci u kokpitu moćnih francuskih lovaca! (video)
Kurir pre 34 minuta
Od najnovijeg Hronološki Prvi put na vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje učestvuje 107 članova rezervne grupe iz vazduhoplovnih, odbrambenih i svemirskih kompanija (Airbus, MBDA, Arijangrup).
Pariska vatrogasna brigada, koja je jedna od jedinica francuske vojske, završava deo parade posvećen kopnenim trupama. Sada dolazi red na Ratnu mornaricu, predvođenu snagama pomorske akcije. Škola za mlade mornare i Škola za tehničko obrazovanje Vazduhoplovnih i svemirskih snaga zatvaraju defile vojnih škola. Snage Nacionalne žandarmerije preuzimaju defile (1. i 2. pešadijski puk Republičke garde, nacionalna jedinica Kriminalističke policije). Za njima će uslediti