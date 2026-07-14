Meštani Neština i Vizića traže hitno rešenje problema sa granicom, zbog novih pravila EU ne mogu na posao

Luftika pre 29 minuta
Meštani Neština i Vizića traže hitno rešenje problema sa granicom, zbog novih pravila EU ne mogu na posao

Meštani Neština i Vizića od tri sata posle ponoći blokiraju lokalni put između ta dva sela zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom, kroz koji svakodnevno moraju da prolaze da bi stigli do radnih mesta i javnih ustanova u Bačkoj Palanci.

Odluka o blokadi doneta je sinoć, a meštani poručuju da će na putu ostati dok im se ne obrati neko od nadležnih. Meštanin Svetozar Jovanović rekao je za N1 da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upoznata sa njihovim problemom, kao i da rešenje postoji, ali da niko od nadležnih iz Srbije nije kontaktirao Brisel ili Zagreb. Stanovnici ta dva mesta zbog specifičnog geografskog položaja prinuđeni su da kroz Hrvatsku prolaze kako bi stigli do Bačke
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